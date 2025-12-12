    Klaviertrios von J. Brahms F. Schubert mit dem Trio Wanderer

    90:50 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Jean-Marc Phillips-Varjabédian/ Raphaël Pidoux/ Vincent Coq |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastMusikfeuilleton
    Zur Startseite