    Klavierstücke von Vítezslava Kaprálová und Bohuslav Martinů

    29:46 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Steffen Schleiermacher |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastDie besondere Aufnahme
    Zur Startseite