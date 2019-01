Klaviermusik zu Werken von Marcel Duchamp Ewig unerfülltes Begehren

Moderation: Steffen Schleiermacher

Museum to go: Objekte aus dem Werk von Marcel Duchamp, in Miniaturform arrangiert unter dem Titel "Schachtel im Koffer" von Duchamp alias Rrose Selavy (Association Marcel Duchamp / VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

Ewig unerfülltes Begehren - das Lebensthema von Marcel Duchamp. Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt zahlreiche Arbeiten des Pioniers der Konzeptkunst, der für die Musik ein offenes Ohr hatte. Umgekehrt hatten Komponisten ihn im Blick, wie ein Galeriekonzert beweist.

Wie nur wenige Künstler veränderte Marcel Duchamp unsere Sicht auf die Kunst. Er wurde mit seinen Arbeiten zum Vordenker der Konzeptkunst. Bis heute sind seine Ideen von erstaunlicher Aktualität. Immer wieder fordern sie dazu auf, die eigene Auffassung zu überdenken.

Der Konzeptkünstler Marcel Duchamp, durch ein eigenes Objekt blickend, aufgenommen von Man Ray. (Man Ray Trust, Paris/Association Marcel Duchamp)

In der Stuttgarter Ausstellung "Marcel Duchamp. 100 Fragen. 100 Antworten" trifft der erst jetzt in seiner Gänze erschlossene Duchamp-Bestand des Hauses, darunter das Fensterobjekt "La Bagarre d’Austerlitz" und die "Schachtel im Koffer", auf bedeutende Leihgaben wie das "Fahrrad-Rad" und die von Duchamp autorisierte Kopie seines Hauptwerkes, des sogenannten "Großen Glases", aus dem Moderna Museet in Stockholm.

Duchamps Arbeiten mit einfachen Gegenständen brachen das Kunstverständnis völlig auf. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Im Rahmen dieser Ausstellung bringt das Galeriekonzert von Deutschlandfunk Kultur unweit dieser Objekte Musik und Texte zu Gehör, die sich auf das Werk Duchamps beziehen. Exemplarisch stehen dafür das Stück "Music for Marcel Duchamp" von John Cage für präpariertes Klavier sowie ein Werk, in dem Duchamp selbst als Komponist in Erscheinung tritt und das Klavier wahrlich umfassend zum Klingen bringt. Lassen Sie sich überraschen!

Aufzeichnung des Konzertes vom 24. Januar 2019 in der Staatsgalerie Stuttgart

John Cage

"Music for Marcel Duchamp"

Georges Auric

Prélude

Darius Milhaud

Mazurka

Arthur Honegger

Sept pièces brèves

John Cage

"Mesostics re and not re Marcel Duchamp"

"Chess-Piece"

Marcel Duchamp

"La mariée mise à nu par ces célibataires, même (Erratum Musical)"

John Cage

"Mesostic Marcel Duchamp: Sculpture Musical"

Francis Picabia

"La Nourrice Américaine"

"Manifeste Cannibale Dada"

Erik Satie

"Cinéma - Entr‘acte"

Harald Muenz, Sprecher

Steffen Schleiermacher, Klavier und Moderation