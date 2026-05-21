    Klavierduos von Ligeti, Ravel, Poulenc und Gershwin mit dem Duo del Valle

    89:16 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Duo Del Valle; Ligeti, György; Ravel, Maurice; Poulenc, Francis, Gershwin, Georg |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite