Das Audium von San Fransisco

Klangbad aus imaginären Soundskulpturen

54:45 Minuten Im Audium von San Fransisco kann man in totaler Dunkelheit ein einzigartiges Soundbad aus Alltagsklängen und musikalischen Kompositionen erleben.

Am Rande von Downtown San Francisco existiert seit nunmehr 50 Jahren das Audium. Die Geschichte dieses Klangkunstortes geht sogar noch bis in die 1960er-Jahre zurück, als in San Francisco mit ganz neuen Klangideen experimentiert und diese auch umgesetzt wurden.