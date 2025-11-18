Das Audium von San Fransisco
Im Audium von San Fransisco kann man in totaler Dunkelheit ein einzigartiges Soundbad aus Alltagsklängen und musikalischen Kompositionen erleben. © Yuval Helfman
Klangbad aus imaginären Soundskulpturen
54:45 Minuten
Am Rande von Downtown San Francisco existiert seit nunmehr 50 Jahren das Audium. Die Geschichte dieses Klangkunstortes geht sogar noch bis in die 1960er-Jahre zurück, als in San Francisco mit ganz neuen Klangideen experimentiert und diese auch umgesetzt wurden.