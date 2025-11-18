Das Audium von San Fransisco

Klangbad aus imaginären Soundskulpturen

54:45 Minuten
Ein futuristisch anmutender Raum in weiß mit roten Stühlen und den unterschiedlichsten hängenden, stehenden und verbauten Lautsprechern
Im Audium von San Fransisco kann man in totaler Dunkelheit ein einzigartiges Soundbad aus Alltagsklängen und musikalischen Kompositionen erleben. © Yuval Helfman
Peltner, Arndt |
Am Rande von Downtown San Francisco existiert seit nunmehr 50 Jahren das Audium. Die Geschichte dieses Klangkunstortes geht sogar noch bis in die 1960er-Jahre zurück, als in San Francisco mit ganz neuen Klangideen experimentiert und diese auch umgesetzt wurden.
