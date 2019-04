Kirill Petrenkos Pläne für Berlin Zerrissenheit hörbar machen

Uwe Friedrich im Gespräch mit Vladimir Balzer

In Berlin stellte Kirill Petrenko sein neues Programm für die kommende Spielzeit vor. (Sven Hoppe/dpa)

Auf einer Pressekonferenz stellte der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker seine Pläne für die erste Spielzeit vor. Unser Kritiker meint, die Aufführung von Beethovens "Neunter" sei eine "tolle Wahl" gerade wegen Petrenkos Können.

Der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, startet im August seine erste Amtszeit mit Beethovens Neunter Symphonie – einmal aufgeführt in der Philharmonie und einen Tag später unter freiem Himmel am Brandenburger Tor. Unser Kritiker Uwe Friedrich zeigt sich im Deutschlandfunk Kultur ein wenig verwundert über Petrenkos Aussage, die Aufführung der Neunten Sinfonie sei für ihn die einzige Möglichkeit, seine Spielzeit in Berlin zu starten.

Er interessiert sich für historische Gegebenheiten

"Er hätte ja eine große repräsentative Uraufführung machen können. Irgendetwas, was noch niemand gehört hat. Oder etwas richtig Ungewöhnliches, wo er sagt, da hängt mein Herzblut dran, ihr kennt das alle noch nicht, aber ich zeige euch, wie toll das ist. Er nimmt das Zentralwerk der bürgerlichen Repräsentationskultur: 'und alle Menschen werden Brüder'. Das könnte man auch als konservatives und reaktionäres Zeichen deuten."

Doch sei Petrenko ein so ernsthafter Musiker, der sofort auch betont habe, die soziale Entstehungsgeschichte interessiere ihn, die historischen Gegebenheiten - und wie das für uns heute zum Sprechen zu bringen sei.

"Und wenn man diese Neunte Sinfonie ernst nimmt, merkt man, dass das ein ganz zerrissenes Werk ist zwischen Klassik und Romantik. Beethoven selbst, der mit der Form gehadert hat - das bricht immer wieder fast ab. Ist ein ganz sprödes Werk, wenn man es denn ernst nimmt und nicht nur repräsentativ auftrumpfend als Europahymne. Insofern ist das natürlich schon eine tolle Wahl, weil Petrenko zuzutrauen ist, dass er das wirklich auch schafft, hörbar zu machen."