Gewaltvolle Szenen in Filmen sind zwar nicht neu, werden derzeit aber auffällig oft und überraschend blutig auf die große Leinwand projiziert. Darin ist ein Trend erkennbar. Filmemacher experimentieren zunehmend mit exzessiven Bildern. Im Dickicht der Streaminganbieter und des Überangebots an Filmen und Serien ist der Rückgriff auf besonders extreme Darstellungen auch ein Versuch sich aus der Masse der Medien hervorzuheben.

Die Jahre der Pandemie haben die Kinos in eine wirtschaftlich prekäre Lage gebracht. Das Interesse am Kino hat stark eingebüßt. Kinos versuchen auch deshalb ihr Programm stärker zu diversifizieren, um verschiedene Zuschauergruppen anzusprechen. Hinter Genrefilmen, wie z.B. Horror, versammeln sich häufig ganz eigene Fangemeinden. Mit Horror-Elementen möchte man diese Fangemeinden auch für den Mainstream gewinnen.

Ein Beispiel ist die seit ihrem Oscar-Erfolg mit „Everything, Everywhere all at once“ weltbekannte Produktionfirma A24. Das Independent-Studio setzt schon seit Jahren auf Filme, die sich an allen möglichen Genres bedienen, so eben auch am Horror.