In Sachen Geschlechterordnung kam es in den letzten drei Generationen zu gewaltigen Umbrüchen. Lebensläufe und biografische Entscheidungen sind auf Basis von Geschlecht kaum mehr verlässlich vorherzusehen. Das gilt für Bildungswege und die Berufswahl, für Freizeitgestaltung – und auch für das Kinderkriegen. Hier zeichnet sich in den letzten Jahrzehnten eine stille Revolution ab.