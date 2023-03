Games und Social Media

Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen immer mehr Zeit in der virtuellen Welt – in sozialen Netzwerken, beim Streamen oder Computerspielen. Das kann zur Abhängigkeit führen. Einer Studie der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zufolge sind rund 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland akut gefährdet, mediensüchtig zu werden, über 600.000 sind bereits abhängig.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die ein pathologisches - also krankhaftes - Mediennutzungsverhalten aufweisen, hat sich während der Coronapandemie mehr als verdoppelt, heißt es in der Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

„Wir haben gesehen, dass während des ersten Lockdowns das Nutzungsverhalten bei Kindern und Jugendlichen zunächst eskalierte, sich dann in den Folgejahren etwas zurückbildete", sagt Rainer Thomasius, der die Studie geleitet hat. "Und jetzt machen wir die erschreckende Feststellung, dass bei den sozialen Medien die Nutzungszeiten jüngst nochmal wieder signifikant angestiegen sind." Die Covid-19-Pandemie habe unseren Umgang mit digitalen Medien also nachhaltig verändert.

Der Anteil der Minderjährigen, die Suchtverhalten bei der Nutzung von Social Media aufweisen, stieg laut der Studie seit 2019 von 3,2 auf 6,7 Prozent. Bei der Nutzung von Computerspielen nahm die Quote von 2,7 Prozent auf 6,3 Prozent zu. „Zuletzt lagen die Nutzungszeiten für die Computerspiele bei zwei Stunden an den Werktagen, drei Stunden am Wochenende, und bei den sozialen Medien bei drei Stunden am Werktag und vier Stunden an den Wochenenden, und Streaming liegt zuletzt bei 2,5 Stunden“, so Thomasius.