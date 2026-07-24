    Kinder, macht Neues, Neues! Richard Wagners "Rienzi" und Bayreuth

    28:32 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Mertens, Volker |
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