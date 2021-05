Kinder kriegen Das größte Glück und die größte Herausforderung

Vater, Mutter, Kind. Für viele ist dies das Idealbild einer Familie. Doch manchmal ist es auch eine Herausforderung. (imago / fStop Images / Antenna )

Für viele Paare ist ein Leben mit Kindern das größte Glück. Auf dem Weg dorthin gibt es Hoffnung und Freude, manchmal auch Schmerz und Enttäuschung. Und für manche birgt der Wunsch auch die Erkenntnis: Dieses Glück ist nicht selbstverständlich.

Kinder sind ein Ausdruck von Zuversicht, dass das Leben weitergeht und die Zukunft Gutes bringen wird. Für viele Paare gehören Kinder zum Lebensglück dazu. In "Plus eins" erzählen Menschen Geschichten über ihre Kinder, über die Veränderungen in ihrem Leben, über das Glück und die schweren Momente.

1. Teil: Ein Schrecken mit Happy End

von Henrike Möller

Silvia war 16 Jahre alt, als sie schwanger wurde. Sie war erschrocken und sicher, das Kind nicht bekommen zu können. Ihr Elternhaus: von Enge, Alkohol und Problemen geprägt. Das ist kein Ort für ein kleines Kind, dachte sie. Der 20-jährige Vater des Kindes war schockiert und zog sich zurück.

In Sylvias Umfeld rieten ihr alle, das Kind nicht zu kriegen. (unsplash / Cassidy Rowell)

Beim Ultraschall sah Silvia ihr Kind zum ersten Mal und wusste plötzlich, trotz allem: "Ich kriege dieses Kind." Alle in ihrem Umfeld rieten ihr ab, doch Silvia blieb dabei.

"Ich wurde damals vom Jugendamt betreut, weil zu Hause so viel los war", berichtet Silvia. Eine Mitarbeiterin empfahl ihr eine Mutter-Kind-Einrichtung. Und dann stand plötzlich doch der Vater des Kindes vor der Tür: "Meine erste Reaktion war, dass ich ihm an den Hals gesprungen bin und ihn geküsst habe."