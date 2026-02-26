Kinder in China
Seit 2016 versucht die Volksrepublik China mit finanziellen Anreizen die Geburtenrate zu erhöhen - bislang vergebens. Das hat auch mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten im Land zu tun © Imago / Xinhua / Jiang Fan
Die Partei scheitert mit ihrer Geburtenpolitik
25:27 Minuten
Von 1979 bis 2015 setzte die Kommunistische Partei Chinas ihre Ein-Kind-Politik repressiv durch. Jetzt propagiert sie eine Drei-Kind-Politik und gibt finanzielle Anreize. Aber die Geburtenrate bleibt niedrig. Das hat nicht nur mit Geld zu tun.