Kinder in China

Die Partei scheitert mit ihrer Geburtenpolitik

25:27 Minuten Seit 2016 versucht die Volksrepublik China mit finanziellen Anreizen die Geburtenrate zu erhöhen - bislang vergebens. Das hat auch mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten im Land zu tun © Imago / Xinhua / Jiang Fan

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Von 1979 bis 2015 setzte die Kommunistische Partei Chinas ihre Ein-Kind-Politik repressiv durch. Jetzt propagiert sie eine Drei-Kind-Politik und gibt finanzielle Anreize. Aber die Geburtenrate bleibt niedrig. Das hat nicht nur mit Geld zu tun.