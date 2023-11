"Now and then"

Neuer Beatles-Song erscheint dank künstlicher Intelligenz

03:09 Minuten Ermöglicht hat den neuen Beatles-Song eine Technik, die der Regisseur Peter Jackson angeschoben hat. Er hat eine Doku über die Band gedreht. © dpa / picture alliance / Lucy North

Prößl, Christoph · 02. November 2023, 05:38 Uhr

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint der letzte Song der legendären Band. „Now and Then“. Darin zu hören sind auch George Harrison, der 2001 starb und John Lennon, der 1980 erschossen wurde. Möglich macht das der Einsatz von KI.