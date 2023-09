Popkultur-Wochentalk

Ki in Hollywood, "Princess Charming" und DDR-Baugeschichte

38:36 Minuten Madleen ist die neue "Princess Charming" der gleichnamigen Datingshow auf RTL. Wie queer ist die Sendung wirklich? Darüber diskutieren unsere Gäste. © RTL / Markus Hertrich

Schwerdtner, Ines; Balzer, Vladimir · 15. September 2023, 14:45 Uhr

Was brannte diese Wohe in der Popkultur? Mit unserem Washington-Korrespondenten Vladimir Balzer und der Publizistin Ines Schwerdtner blicken wir auf KI in Hollywood, die queere RTL-Datingshow "Princess Charming" und den Umgang mit DDR-Baukultur.