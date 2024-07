WM-Finale 1954

Der mentale Zusammenbruch Ungarns

07:29 Minuten Ungarns Torjäger Ferenc Puskás, (links) zieht im Fußball-WM-Finale 1954 ab (neben ihm die deutschen Spieler Werner Liebrich (rechts) und Ottmar Walter (in der Mite) heran. © dpa / picture alliance

Benzner, Knut · 07. Juli 2024, 17:30 Uhr

Im Finale der WM 1954 gegen Deutschland war Ungarn der große Favorit – und verlor. Für das Land war es mehr als die Niederlage in einem Fußballspiel. In der Zeit danach gab es Schikanen an der Grenze, Unruhen in der Bevölkerung und den Volksaufstand.