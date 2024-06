Der Zehnkampf gilt als Königsdisziplin bei den Leichtathleten. Es gehe darum, in den oft langen Pausen „runterzufahren“, meint Kaul. „Man kann nicht die ganze Zeit fokussiert sein. Man muss sich die Pausen nehmen, wie man sie sich nehmen kann, um dann wieder auf den Punkt zur nächsten Disziplin hochzufahren.“ Das sei wichtig – gerade auch in Momenten, in denen es nicht so gut gelaufen sei.