Karriereende von Dirk Nowitzki Für immer ein ganz Großer

Johannes Herber im Gespräch mit Ute Welty

Von den Fans gefeiert: Dirk Nowitzki verabschiedet sich bei seinem letzten Heimspiel für die Dallas Mavericks. (picture alliance / AP Images / Tony Gutierrez)

Dirk Nowitzki hört auf. Seine Karriere kann man nur in Superlativen beschreiben. Er hat Maßstäbe gesetzt und auch den richtigen Zeitpunkt für den Abschied gefunden, meint der ehemalige Basketballnationalspieler Johannes Herber.

Dirk Nowitzki beendet seine lange und außergewöhnlich erfolgreiche Karriere. Noch einmal will er auf dem Parkett stehen: im letzten Saisonspiel der Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs. Die Texaner treten heute Abend (Ortszeit) in San Antonio an. Nowitzki hat 21 Jahre in der NBA gespielt – nur für die Mavericks, nie für einen anderen Klub. Er hat jede Menge Bestmarken aufgestellt und ist bereits jetzt eine Basketballlegende.

Bescheidenheit geschätzt

Der ehemalige Basketballnationalspieler Johannes Herber hat mit Nowitzki zusammengespielt, unter anderem bei der WM 2006. Im Deutschlandfunk Kultur würdigte Herber den NBA-Kollegen als einen Spieler, "der sich tief in die Basketballgeschichte eingeschrieben hat". Nowitzki habe auf dem Feld "unglaubliche Leistungen" gezeigt. Die Fans schätzten zudem, dass er dabei bescheiden geblieben sei und selbstironisch sein könne, sagte Herber.

Nowitzkis Karriere sehe "ziemlich rund" aus, so Herber. Er habe einen guten Zeitpunkt gefunden zu gehen. Aus eigener Erfahrung berichtete Herber, es sei nicht leicht, eine Karriere als Profisportler aufzugeben: "Das Leben als Sportler folgt gewissen Routinen. Es ist tief verwurzelt darin, dass man jeden Tag einen Wettkampf hat. Dass es klare Ergebnisse gibt. Eins oder null, der Wurf geht rein oder daneben. Man läuft aus der Halle abends und bekommt Applaus oder wird ausgebuht. Insofern herrscht da viel Klarheit und es gibt immer viel Resonanz. Das sind Dinge, von denen man sich dann verabschieden muss."

