Je nach Stimmung bin ich Freddie Mercury oder Gangsta-Rapper Notorious B.I.G., an manchen Tagen bin ich auch Adele. So fühlt es sich zumindest an, wenn ich an deren Welthits entlang singe. Und weil Singen befreit und gute Laune macht, ist mein Auto für mich fast täglich eine fahrende Karaoke-Bar. Nur das Publikum ist kleiner geworden. Meine Kinder sind inzwischen so groß, dass der Gesang des Alten gar nicht mehr geht.

Interessant ist, dass Karaoke ausgerechnet in Japan so große Popularität genießt. In einer Gesellschaft, die sonst enorme Angst vor Gesichtsverlust hat, gehen Freunde oder auch Arbeitskolleginnen und -kollegen statistisch gesehen einmal im Monat gemeinsam zum Singen. In dieser Hinsicht ganz schön locker, die Japaner.

Mein Favorit ist Marc Cohns „Walking in Memphis“ - vor allem die letzten, langsamer werdenden Takte, die im Radio oft ausgeblendet werden: „Touched down in the Land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain…“ - einfach großartig.