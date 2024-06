Kanadas Wohnungskrise

Kein Platz, viel Frust und astronomische Preise

27:38 Minuten In Ballungszentren wie Toronto sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass immer Leute auf der Straße landen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. © imago / NurPhoto / Creative Touch Imaging

Lydia Jakobi; Sofie Donges, Katja Bigalke · 13. Juni 2024, 18:30 Uhr

Die Immobilienpreise in Kanada sind in den letzten Jahren in schwindelerregende Höhen gestiegen und haben das Wohnen für viele unbezahlbar gemacht. Nun gibt es immer wieder Proteste und sogar die berühmte kanadische Willkommenskultur bekommt Risse.