Rassismus

Marisella - eine Frau kämpft gegen Zwarte Piet

30:04 Minuten Der „Zwarten Piet“ zieht in den Niederlanden als Helfer des Nikolauses durch die Straßen. Kritiker sehen die Figur als rassistisches Überbleibsel aus der Sklavenzeit. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Peter Dejong

Tekath, Sarah · 29. Oktober 2023, 11:05 Uhr

Marisella stammt von der Karibikinsel Aruba. Als Woman of Color erlebt sie in den Niederlanden Rassismus. Auch ihre Töchter werden in der Schule in der Vorweihnachtszeit als "Zwarte Pieten" beschimpft. Marisella kämpft dagegen.