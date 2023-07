Das Kammerorchester " Eroica Berlin " exisitert seit 2015. Der Name spielt auf Beethovens 3. Sinfonie, auf die Eroica, an und verweist augenzwinkernd auf die eigene, "heroische" Courage, ein Orchester zu gründen.

Die Komponistin wurde 1931 in eine tatarisch-russische Familie hineingeboren und studierte Musik in Moskau. Dort nahm sie auch Privatstunden bei dem Wiener Komponisten Philipp Herschkowitz, einem Schüler von Anton Webern, der damals in Moskau lebte. Dieser bestärkte sie darin, ihren ganz persönlichen Weg zu suchen.

So arbeitete Gubaidulina 1969 bis 1970 in einem Studio für experimentelle elektronische Musik, wurde Mitglied der Improvisationsgruppe „Astreja“ und ließ sich 1970 russisch-orthodox taufen. All dies führte dazu, dass ihre Musik in der Sowjetunion verboten wurde. Seit 1992 lebt die Komponistin im deutschen Exil.