Kammermusikfestival Intonations Berlin

Kammermusik de luxe

128:48 Minuten Elena Bashkirova hat auch in diesem Jahr befreundete Künstler für ihr Festival eingeladen, darunter den Oboisten François Leleux und de Kontrabassisten Nabil Shehata. © Nikolaj Lund

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Festivalleiterin Elena Bashkirova setzt in diesem Jahrgang den Fokus auf das Quintett in vielen unterschiedlichen Besetzungen, mal in reiner Streicherbesetzung, mal in Kombination mit Oboe oder Klavier. Es erklingen Werke u.a. von Prokofjew und Schostakowitsch.