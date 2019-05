Kammerchor Stuttgart Genialer Lehrer Bach

Moderation: Ruth Jarre

In seiner Wohnung in der Thomasschule war immer Betrieb: Schüler und Gäste kamen regelmäßig. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Kein Komponist hat so viele hochbegabte Schüler hervorgebracht wie Johann Sebastian Bach. Seine Söhne gehören dazu, aber auch andere wie Johann Christoph Altnickol. Die Werke dieser Generation etablierte die neue "Empfindsamkeit" in der Musik.

Wer bei Johann Sebastian Bach studieren durfte, bekam außergewöhnlich gutes Handwerk mit auf den beruflichen Weg, um Neues zu kreieren. Bachs Söhne genossen diese Ausbildung seit Kindertagen. Der Komponist Johann Christoph Altnickol wurde sogar ab 1749 als Schwiegersohn Johann Sebastians zur Familie gezählt.

Brückenschlag vom Barock zur Empfindsamkeit

Der Dirigent Frieder Bernius hat sich mit seinem Kammerchor Stuttgart mit Altnickol und dem zweitjüngsten Bachsohn, Johann Christoph Friedrich, beschäftigt. Dieser erhielt aufgrund seiner lebenslangen Anstellung an einem kleinen Fürstenhof den Beinamen "Bückeburger Bach".

Die neue Aufnahme versammelt a-cappella-Kompositionen, Choralmotetten, die an der Schwelle zur neuen Zeit stehen. "Ich lieg und schlafe", entstanden 1780, weist schon deutlich ins 19. Jahrhundert. Auch die Werke von Johann Christoph Altnickol, der schon 1759 mit fast 40 Jahren starb, sind hörbar an der Schwelle zum Zeitalter der Empfindsamkeit komponiert. Im Gespräch mit Frieder Bernius wird diese Koproduktion in zwei Chormusiksendungen vorgestellt.

Im Januar 1968 gründete Frieder Bernius den Kammerchor Stuttgart. (Kammerchor Stuttgart / Jens Meisert)

Johann Christoph Friedrich Bach

"Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden", Motette

Johann Christoph Altnickol

"Nun danket alle Gott", Choralmotette

Kammerchor Stuttgart

Sonntraud Engels-Benz, Continuo-Orgel

Leitung: Frieder Bernius

Koproduktion: Deutschlandfunk Kultur / Hänssler Classic 2018

Am 16. Mai 2019 hören Sie den 2. Teil von "Genialer Lehrer Bach".