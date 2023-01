Filmdoku "Kalle Kosmonaut"

Der Auslöser für den Film sei Kalles Persönlichkeit gewesen, sagt Regisseurin Tine Kugler im Gespräch: „Wir haben ihn kennengelernt, als er zehn war. Den Film hätte es ohne Kalle nicht gegeben. Wir hatten nicht ein Thema und haben uns ein Kind dazu gesucht, sondern wir haben den Kalle entdeckt.“ Nach einem ersten Dreh mit ihm für einen ZDF-Film über Schlüsselkinder in Berlin, „hat er uns so fasziniert, dass wir gedacht haben, wir wollen einfach unbedingt wissen, wie es mit ihm weitergeht“, so Kugler. Für den Film habe es naturgemäß kein Drehbuch gegeben, und es seien in den zehn Jahren auch viele Dinge passiert, die man sich nicht gewünscht habe, zum Beispiel, dass Kalle im Gefängnis war. „Unsere Idee war, sein Erwachsenwerden zu begleiten, egal, was passiert.“