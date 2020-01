Juwelen, Pflaster, Marmor In Ewigkeit. Stein

Schmuck und Edelsteine üben höchste Anziehungskraft auf viele Menschen aus. (picture-alliance / dpa / Interpress 8661-15)

Vom Diamantring zum Kopfsteinpflaster, vom Gallenstein zum Marmorbad: In dieser Echtzeit-Ausgabe dreht sich alles um Stein. Das Naturmaterial übt eine so große Anziehung wie kein anderes auf uns aus, und zwar in jedem Lebensbereich. Warum ist das so?

Stein ist haltbar, Stein ist preisstabil, Stein kommt aus der Natur, Stein tut aber auch weh: Wir hängen uns Steine um den Hals, erben Edelsteinringe, wir verbinden mit dem Marmorbad unvorsichtig herausgestellten Protz – und wir bedauern, wenn in einer Straße das Kopfsteinpflaster mit Asphalt übergossen wird.

Steine machen etwas mit uns, zum einen, weil in ihnen eingeschrieben ist, dass sie unser eigenes Leben überdauern. Zum anderen, weil sie einfach wunderschön und wertvoll sind.

Marmor erlebt ein Comeback

Das gilt nicht für die Steine, die in unserem Körper produziert werden, Gallen- und Nierensteine. Aber auch deren Entstehen ist faszinierend. Denn es ist das Ergebnis eines verlorenen Kampfes weißer Blutkörperchen.

Wir schauen uns Marmor-Interieurs an, die seit einiger Zeit ein Comeback erleben, treffen einen Pflasterer und widmen uns dem First-World-Problem "Familienklunker erben".