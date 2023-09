Und ein side eye würde ich wohl auch gerade von meinen Schülerinnen und Schülern ernten, wenn sie diesen Beitrag hören würden, in dem ich als Lehrerin Jugendwörter benutze. Denn Jugendsprache ist mitnichten ein Anzeichen dafür, dass die jungen Leute kein „richtiges“ Deutsch mehr können. Im Gegenteil, sie ist ein innovativer Soziolekt, den Jugendliche durchaus souverän und situationsangemessen an- und ablegen können.

Nicht umsonst geht jedes Jahr das Video, in dem Susanne Daubner in der Tagesschau mit großer Ernsthaftigkeit die zehn Jugendwörter des Jahres verliest, gerade auch unter Jugendlichen viral: Die Videos sind lustig, weil sie Jugendsprache in einem Kontext zeigen, in den sie eigentlich nicht gehört. Jugendliche wissen: Die Jugendsprache gehört ihnen. Mit Erwachsenen und in der Schule sprechen sie fast immer anders – und können das auch.