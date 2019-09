Die meisten Menschen in Deutschland kennen kaum einen Juden persönlich. Wo der persönliche Kontakt fehlt, ist die Gefahr von Klischeevorstellungen groß. Seit 25 Jahren will das "Jüdische Filmfestival" Stereotypen den Garaus machen. Mehr

In "Lauf, Ludwig, lauf!" porträtiert Rafael Seligmann seinen Vater Ludwig: Der erste Teil der geplanten Trilogie handelt von dessen Kindheit und Jugend in Süddeutschland. Bis allmählich der Antisemitismus zunimmt und die Familie in Gefahr gerät.Mehr