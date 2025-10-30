Jubiläumskonzert 20 Jahre "Capella de la Torre"

Ein Fest der Renaissance-Musik

119:45 Minuten
Mitglieder der Capella de la Torre stehen an einer historischen Ziegelwand mit ihren Instrumenten.
2005 gründete Katharina Bäuml ihre "Capella de la Torre", um mit ihrem Lieblingsinstrument, der Schalmei, Musik auf die Bühne bringen zu können. © Capella de la Torre / Greiner-Napp
Die Capella de la Torre feiert ihr 20-jähriges Bestehen – und zeigt, wie lebendig Renaissance-Musik heute klingen kann. In festlicher großer Besetzung verbinden sich Werke von Monteverdi und Buxtehude mit frischer Energie und Spielfreude.
Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastKonzert
Vor 20 Jahren hat Katharina Bäuml ihre Capella de la Torre gegründet. „de la Torre“ - der Name bezieht sich u.a. auf die Tradition der Turmbläser. Diese waren die ersten sesshaften Musiker in spätmittelalterlichen Städten, die vorerst als Signalgeber dienten und später bei Festen in der Stadt für die Musik sorgten.
Die Capella de la Torre feierte am 24. Oktober mit einem Festprogramm in der Villa Elisabeth in Berlin, eine Art alter Tanzsaal – ein schöner Rahmen für dieses Jubiläum.

Großbesetzung für Festmusiken

Zu hören gab es Werke, die die Capella schon lange begleiten. Eine Hitliste aus inzwischen 36 Alben und ganz unterschiedlichen Konzert-Programmen. Dabei war Katharina Bäuml wichtig, die größtmögliche Besetzung auf die Jubiläums-Bühne zu holen. Selten ist die Capella de la Torre in so großer Besetzung zu erleben – und entsprechend opulent fiel auch das Repertoire aus. Monteverdi und Buxtehude selbst konnten einst auf ähnlich eindrucksvolle Klangensembles zählen.
Die Truppe steht musizierend eng beieinander.
Jeder Ort kann mit Renaissance-Musik belebt werden: Die Capella de la Torre bei einem Auftritt in einem Berliner Nachtclub.© imago images / Jakob Hoff
Katharina Bäuml sprach im Studio ausführlich über das Programm, über ihren unbedingten Willen, Schalmei zu spielen und somit Mut fasste, ein Ensemble zu gründen, das seit 20 Jahren erfolgreich Renaissance-Musik auf die Bühne bring.

Special Guests

Die Capella de la Torre ist musikalische Patin von JAM, dem Jugendensemble Alte Musik Berlin, das 2024 gegründet wurde. Für das Jubiläumskonzert lud Katharina Bäuml die jungen Musikerinnen und Musiker ein, Teil der großen Geburtstagsmusik-Feier zu werden.
Aufzeichnung vom 24. Oktober 2025 in der Villa Elisabeth, Berlin

Emilio de Cavallieri
O che nuovo miracolo*

Estebao da Brito
Lucis creator optime

Dietrich / Dieterich Buxtehude
Alleluia

Francesco Usper
Sonata à 12

Claudio Monteverdi
Zefiro Torna
Introduzione al ballo

Jacob Arcadelt
Il bianco e dolce cigno

Francesco Cavalli
Requiem: Introitus

Maurizio Cazzati
Passacaglio

Giovanni Bassano
Dic nobis

Stefano Landi
Passacaglia della vita

Claudio Monteverdi
Movete al mio bel suon


Dietrich / Dieterich Buxtehude
Ciaconna

Claudio Monteverdi
Soave libertate

Anthony Holborne
Image of Melancholly

Claudio Monteverdi
Ohimé ch’io cado

Tarquinio Merula
Ciaconna

Josquin Desprez
In te Domine speravi

Francisco de Soto
Nell apparir del sempiterno sole

Giacomo Calestani
Damigella tutta bella

Dietrich / Dieterich Buxtehude
Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen*

Zugabe:
Juan Aranes
Chaconna

Capelle de la Torre
JAM (Jugendensemble Alte Musik Berlin) *
Katharina Bäuml, Schalmei und Leitung

Mehr zum Thema
Zur Startseite