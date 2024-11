Krimiautorin McGrane

Wenn Fiktion auf Realität trifft

36:20 Minuten Für die US-Journalistin Sally McGrane fühlt sich der vermeintliche Wahlsieg von Donald Trump wie eine "Beerdigung" an. Viele der Probleme auf der Wahl werden durch die Wahl nicht besser werden, sagt die Krimiautorin. © Gordon Welters

Ein abgehalfterter Ex-CIA-Spion mit Einsätzen in Moskau und Odessa – die Spionage-Romane von Sally McGrane erscheinen angesichts des Kriegs in der Ukraine in einem neuen Licht. Wie blickt die US-Journalistin auf die Wahl zwischen Harris und Trump?