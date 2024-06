Joseph Conrad

Mehr als ein Schriftsteller der See

Joseph Conrad bei seiner Ankunft in New York 1920.

Nettling, Astrid · 15. Juni 2024, 00:05 Uhr

Ein geborener Pole, der in Frankreich Seemann wurde und als englischer Schriftsteller Weltruhm erlangte: Joseph Conrad hat mindestens drei Leben geführt und ein umfassendes Werk hinterlassen. Im Spiegel der See erblickte er die Seele des Menschen. (Erstsendung am 1.8.20)