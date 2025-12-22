    Johannes Brahms: Klaviertrio Nr.2 C-Dur op.87 (Amelio Trio, Preis DMW 2024)

    29:48 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastEinstand
    Zur Startseite