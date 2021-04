Jitro Kinderchor im Kloster Broumov Alte und Neue Lieder der Heimat

Moderation: Ruth Jarre

Der Jitro Kinderchor Hradec Králové reist vor allem im eigenen Land, war aber auch schon in Washington (Jitro Kinderchor Hradec Králové/ Eduard Školník)

Der Jitro Kinderchor aus Hradec Králové gehört zu den besten Kinderchören Tschechiens. Im vergangenen August konnte er ein Konzert in Broumov geben. Highlight des Programms: eine chorische Fassung des 2. Satzes aus Antonín Dvořáks 9. Sinfonie.

Das Klosterensemble von Broumov mit der Stiftskirche St. Adalbert ist das Erbe einer Zeit, in der der Orden der Benediktiner prägend war für die Region Broumov. Heute gehört die barocke Anlage zu den nationalen Kulturdenkmälern Tschechiens.

Gelebtes kulturelles Erbe

Im Sommer finden in St. Adalbert und weiteren historischen Orten Broumovs Konzerte im Rahmen eines Festivals statt. Diese rücken die Fülle der tschechischen Musik und ihre Verbindungen in andere Länder in den Mittelpunkt.

Unter seinem Leiter Jiří Skopal sangen die Kinder und Jugendlichen geistliche und weltliche Werke mehrheitlich von tschechischen Komponisten vom 16. bis 20. Jahrhundert, darunter eine gelungene, chorische Fassung des 2. Satzes aus Antonín Dvořáks 9. Sinfonie.

Klosterkirche St. Adalbert, Broumov

Aufnahme vom 28.08.2020

Jacobus Gallus

"Pueri concinite"

Jan Campanus-Vodnanský

"Favete linguis singuli"

Arvid Platpers

"Ave Maria"

Franz Biebl

"Ave Maria"

Jan Jirásek

"Te Deum laudamus"

Petr Řezníček

"Salve Regina"

Henk Badings

"Kyrie eleison"

Petr Eben

Gospel, No. 4 aus "Liturgische Gesänge"

Antonín Dvořák

Sinfonie Nr. 9 op. 95

2. Satz Largo

bearbeitet für Chor von Evžen Zámečník

Otakar Jeremiáš

Medley of National Folksongs

Michal Chrobák, Klavier

Jitro Kinderchor Hradec Králové

Leitung: Jiří Skopal