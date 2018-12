Jingle ohne bells Türchen 22: "Christmas For Two" von Sixpence None The Richer

Heute öffnet sich das 22. Türchen unseres Adventskalenders "Jingle ohne Bells". (Deutschlandradio/ Unsplash/ Annie Spratt)

Hinter Tür 22 verbirgt sich der Song "Christmas For Two“ der texanischen Rockband Sixpence None The Richer.

In der Reihe "Jingle ohne bells" präsentiert Deutschlandfunk Kultur die etwas anderen Weihnachtssongs.

Diese und auch die aus den Jahren 2016 bis 2018 finden Sie auch auf unserer "Jingle ohne bells"-Spotify-Playlist.