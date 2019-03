Jewish Monkeys Klezmer-Punk aus Israel

Jossi Reich im Gespräch mit Andreas Müller

"Catastrophic Life" heißt das neue Album der Jewish Monkeys. (Greedy for Best Music)

Sie vermischen Klezmer und Polka mit Punk und Rock: Die israelische Band Jewish Monkeys spielt satirisch-böse mit Musikgenres und Klischees. Im Herbst erscheint ein neues Album der Band.

Im Herbst veröffentlichen die Jewish Monkeys ihr neues Album "Catastrophic Life". "Wir leben in schweren Zeiten, und die Zeiten werden immer schwerer", sagt Jossi Reich, Sänger bei den Jewish Monkeys, über das neue Video der Band. "All the Great Things" sei aber ein optimistisch stimmendes Lied, betonte er im Deutschlandfunk Kultur.

Es ist das Lied, das die Band auf ihrer gegenwärtigen kleinen Tournee immer zuletzt spielt. "Die Leute springen (herum) und sind sehr glücklich und fröhlich dabei."

Der Spirit der Jewish Monkey sei "satirisch, bösartig und in die Abgründe unseres Daseins schauend", sagte Reich. Satire sei ein altes jüdisches Hobby.

(mhn)