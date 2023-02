Jenin im Westjordanland

Symbol des Terrors, Symbol des Widerstands

29:58 Minuten Israelische Sicherheitskräfte beim Abriss der Häuser palästinensischer Gefangener in Jenin. © pa/AA/Issam Rimawi/Anadolu

Wellisch, Felix · 18. Februar 2023, 12:30 Uhr

Immer wieder fällt nach Terrorangriffen in Israel oder Feuergefechten im Westjordanland der Name Jenin. Für Israelis ein Hort gefährlicher Terroristen, für Palästinenser ein Ort des Widerstands. Ein Porträt über eine Stadt in der Gewaltspirale.