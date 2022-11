Jazzfest Berlin 2022

Nach zwei hybriden Festivaljahrgängen und einem ausgelagerten Hauptspielort kehrte beim Jazzfest Berlin wieder mehr Normalität ein. Aber was heißt schon normal? Das Festival ist immer gut für Überraschungen und gibt einen guten Einblick, was aktuell im Jazz und in der improvisierten Musik von besonderer Relevanz ist. Diese Ausgabe ist die fünfte unter der künstlerischen Leitung von Nadin Deventer.