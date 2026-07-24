    Jan Lisiecki spielt Tänze von Martinu, Chopin u.a. beim Klavierfestival Ruhr

    125:24 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite