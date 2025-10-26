Ökologisches Denken

Warum auch Pflanzen handeln können

44:33 Minuten Kollektive Handlungsmacht: "Was wir von Pflanzen und Pilzen lernen, ist die Tatsache, dass Kollektive in immer stärker sind als reiner Wettbewerb", sagt Künstler, Autor und Technologie-Experte James Bridle © imago / Zoonar / Gerd Herrmann

Intelligentes Handeln trauen wir üblicherweise nur dem Menschen zu. Autor James Bridle hingegen ist überzeugt: Auch Pflanzen sind schlau, auch Tiere können handeln. Er plädiert für Kooperation statt Beherrschung - und für andere Arten von Technologie.