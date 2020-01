IX. Internationales Chorfestival Tiflis Chormusik aus Georgien und Europa

Moderation: Ruth Jarre

Der große Saal im Konservatorium in Tiflis war Veranstaltungsort des Internationalen Chorfestivals (deutschlandfunk / Cornelia de Reese)

Beim IX. Internationalen Chorfestival Tiflis waren neben verschiedenen georgischen Chören auch Chöre aus Deutschland und den USA zu erleben. Sie alle präsentierten auch Musik aus ihrer jeweiligen Heimat.

Die Chorszene in Georgien ist groß und vielseitig, hier in Deutschland wissen wir wenig darüber. Im Mai 2019 hat der Georgische Rundfunk das Abschlusskonzert des IX. Internationalen Chorfestivals Tiflis im Großen Saal des Staatlichen Konservatoriums aufgezeichnet. Und Auszüge aus diesem Konzert machen diese Vielfalt zugänglich. Das Festival war auch als internationaler Austausch geplant, und so waren Chöre aus den USA und aus Deutschland zu Gast. Musik aus Georgien stand im Mittelpunkt, die Gastchöre hatten Werke aus ihrer jeweiligen Heimat mitgebracht. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam "Immortal Bach" von Knut Nystedt.

IX. Internationales Chorfestival Tiflis

Staatliches Konservatorium

Aufzeichnung vom 14.05.2019

Werke von

William Henry Bell

Felix Mendelssohn Bartholdy

Ioseb Kechakmadze

sowie traditionelle Lieder aus Georgien und Spirituals

Frauenchor Tiflis

Gori Frauenkammerchor

Georgischer Staatschor Niko Sulkhanishvili

Mdzlevari Knabenchor, Tiflis

Albion College Briton Singers, Michigan

Chor der Musikhochschule Lübeck