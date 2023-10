„Ich hatte ein Vorurteil“, urteilte der italienische Filmregisseur Nanni Moretti, „jetzt ist das Urteil schlimmer als das Vorurteil“. Auffällig ist, dass Meloni in der Kulturpolitik weniger moderat auftritt als etwa international in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Angefangen hat es mit dem Umbau des Senders RAI, der allerdings schon immer ein verlängerter Arm der jeweiligen Regierung war. Jede Regierung habe versucht, an den entscheidenden Schaltstellen unter anderem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihre Leute unterzubringen, sagt die Journalistin Petra Reski, die seit vielen Jahren in Venedig lebt, im Dlf Kultur. Dies gelte nicht nur für die RAI, sondern auch für Museen.

Auch zwei deutsche Personalien sind in den Schlagzeilen: Eike Schmidt als Direktor der Uffizien und Cecilie Hollberg als Direktorin der Galleria dell’Accademia in Florenz, weil beide demnächst aufhören.

In eine bekannte Filmhochschule will die Regierung Meloni ebenfalls hineinregieren . Gleiches gilt für Opernhäuser. Auch hier ist dies nicht unüblich: Aber Meloni und ihr Kulturminister Gennaro Sangiuliano installieren immer wieder unerfahrene Parteifreunde auf wichtigen Kulturstellen und erlassen Gesetze, um ihre Personalpolitik durchzusetzen.

Auch Melonis Koalitionspartner, die rechte Lega, mischt mit. Sie fordert etwa die Entlassung des Direktors des Ägyptischen Museums in Turin, Christian Greco, weil dieser der Lega zu „links“ ist. Teilweise verkürzt die Regierung die Amtszeiten von führenden Verantwortlichen in Kulturinstitutionen einfach.

Ein Jahr nach ihrem Wahlsieg hat Giorgia Meloni Ende September eingeräumt, in der Migrationspolitik weniger erreicht zu haben, als erhofft. Sie sagte in der RAI: "Wir haben hart gearbeitet, aber die Ergebnisse sind nicht das, was wir uns erhofft hatten." Das Problem sei "sehr komplex", sagte Meloni. In der EU gibt es seit Jahren Streit über die Migrationspolitik. Aktuell ringen die EU-Staaten um neue Asylregeln.