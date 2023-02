Fünf Jahre Istanbul-Konvention

Vor fünf Jahren ist in Deutschland die Istanbul-Konvention des Europarates in Kraft getreten. Das internationale Abkommen zielt darauf ab, Frauen besser vor Gewalt zu schützen und Betroffenen Schutz und Unterstützung anzubieten.

Wo also ansetzen? In den Bundesländern sei die Finanzierung von Frauenhäusern sehr unterschiedlich geregelt, berichtet Ferner. Deshalb sei es notwendig, eine bundesweite gemeinsame Leitlinie zu entwickeln, am besten einen Aktionsplan von Bund und Ländern. "Wir brauchen so etwas wie eine Awareness-Kampagne, die sich auch an Männer richtet."