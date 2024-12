Israelis auf Zypern

Urlaubsziel und Zufluchtsort

23:00 Minuten Nur eine Flugstunde ist Zypern von Israel entfernt. Rund 700.000 Israelis haben dort im letzten Jahr Urlaub gemacht. Seit dem Überfall der Hamas 2023 werden es mehr. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Petros Karadjias

Viele Israelis verlassen nach dem 7. Oktober 2023 ihr Heimatland. Und sie finden auch Zuflucht in der benachbarten Republik Zypern. Auf der Mittelmeerinsel also, wo ihre Landsleute so gern Urlaub machen. Aber keinem von ihnen fällt dieser Weg leicht.