Ein Tennisplatz der Bundeswehrsportschule Warendorf im Münsterland. Tennis wird hier aber heute nicht gespielt. Auf fünf große Zielscheiben schießen Bundeswehr-Soldaten ihre Pfeile ab – auch der 56-jährige Oberstleutnant Jens: „Habe früher als Jugendlicher viel Sport gemacht, bei meinem Eintritt in die Bundeswehr noch ein bisschen Sport.“

Der Soldat spannt seinen Wettkampfbogen – voller Freude, wieder Sport treiben zu können. Seit einem Auslandseinsatz leidet er an einer sogenannten Anpassungsstörung. Das ist eine seelische Krankheit, die oft mit Angst und depressiver Verstimmung einhergeht.

"Ich bin nach festgestellter Einsatzschädigung in die Sporttherapie bei der Bundeswehr gekommen, habe erst mal einen Zwei-Wochen-Lehrgang absolviert und bin ein bisschen herangeführt worden an die Sportarten, die wir bei den Invictus Games absolvieren: Ich mache Sitzvolleyball, Diskuswerfen und Bogenschießen. Das Bogenschießen habe ich beim Lehrgang kennengelernt. Das hat sich als sehr gut im Rahmen der Therapie erwiesen, weil dort viele Aspekte drin sind, die einen fordern, einen mental fordern, die einen zur Konzentration auf bestimmte Dinge zwingen."

Der Oberstleutnant ist einer von insgesamt 27 männlichen deutschen Teilnehmern bei den Invictus Games, die Polizistin Sandra eine von sieben deutschen Frauen. In Düsseldorf dürfen erstmals auch Angehörige des sogenannten "Blaulicht"-Bereichs – also Feuerwehrleute, Polizistinnen und Bundesgrenzschützer – am Wettkampf teilnehmen.