Mehr Transparenz

Vor wenigen Tagen erschien im „Deutschen Ärzteblatt“ ein Artikel über die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Das Thema an sich ist wichtig und interessant, aber mir geht es hier um etwas anderes. Am Ende des Artikels findet sich ein Absatz über Interessenkonflikte.

Die Autoren sind ehrenwert und kompetent, allesamt Kinderärzte oder Klinikdirektoren. Einer hat angegeben, dass er Reisekosten von einer Fachgesellschaft erhalten hat, ein anderer bekam Geld vom Forschungsministerium, ein Dritter Beratungshonorare von Pharmafirmen. Es ist in der Wissenschaft, vor allem aber in der Medizin, inzwischen vollkommen üblich und wird von Fachzeitschriften auch verlangt, dass Autorinnen und Autoren ihre Interessenkonflikte offenlegen. Was aber sind überhaupt Interessenkonflikte?

Der Begriff wurde erst in den 80er-Jahren in der Medizin bekannt. Vor fünf Jahren hat eine Gruppe deutscher Medizinprofessoren um den Mainzer Psychiater Klaus Lieb dazu ein Standardwerk vorgelegt. Interessenkonflikte sind demnach alle Gegebenheiten, die das professionelle Urteilsvermögen beeinflussen können.

Seit ich über Korruption im Gesundheitswesen berichte, habe ich von Ärzten immer wieder die Bemerkung gehört: Was ist eigentlich mit euch Journalisten los? Warum schreibt ihr nicht über eure eigenen Interessenkonflikte? Ich kann darauf relativ wenig entgegen, denn diese Kritik an uns Journalisten ist berechtigt. Ist der Verfasser des Leitartikels Mitglied einer politischen Partei? Man erfährt es nicht. Handelt der Wirtschaftsjournalist selbst mit Aktien? Ist die Außenpolitik-Redakteurin Mitglied der US-freundlichen Atlantikbrücke? Das Publikum erfährt darüber genauso wenig wie über die Nebentätigkeiten der Gesundheitsexpertin für Pharmafirmen oder die Greenpeace-Mitgliedschaft des Umweltredakteurs.

Dabei sind all das Interessenkonflikte. Wie unreflektiert Medien mit dem Thema bisher umgehen, sieht man übrigens auch an der Sprache. So ist, wenn überhaupt über die eigene Branche berichtet wird, häufig von „möglichen Interessenkonflikten“ die Rede – als ob man nicht wüsste, ob ein Interessenkonflikt überhaupt vorliegt. Die Medizinwissenschaft hat diese Formulierung bereits vor zehn Jahren abgeschafft. Denn ein „möglicher Interessenkonflikt“ ist bei genauem Nachdenken immer ein Interessenkonflikt. Unkla, und damit „möglich“ ist nur, ob und in welchem Ausmaß er die Urteilsfähigkeit beeinflusst.