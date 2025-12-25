HKW-Intendant Ndikung

Ein Raum für offene Debatten

79:42 Minuten
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, steht vor dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung ist als Kurator für zeitgenössische Kunst international gefragt, in Berlin gründete er den Kunstraum Savvy Contemporary und leitet seit 2023 das Haus der Kulturen der Welt © picture alliance / dpa / Annette Riedl
Britta Bürger |
Um Kunst aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu präsentieren, eröffnete Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 2009 in Berlin eine Galerie. Heute ist der 48-Jährige Intendant im Haus der Kulturen der Welt. Er gilt als Versöhner in postkolonialen Debatten.
