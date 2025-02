An manchen Tagen komme sie gar nicht an ihrer Depression vorbei, sagt Shari. Da sei die Depression wie ein Türsteher, der sich vor ihr aufbaut und ihr den Weg versperrt zu ihrem wahren Ich.

Wie fühlt es sich eigentlich wirklich an, depressiv zu sein? Verletzen sich wirklich alle Menschen mit Borderline selbst? Und warum sind ausgerechnet laute, feuchtfröhliche Abende in Bars die Momente, in denen Personen mit ADHS endlich einmal den Kopf frei kriegen?