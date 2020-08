Inside Schrebergarten (5) Das Nesthäkchen der Kleingartenkolonie

Von Magdalena Bienert

Wenn Tim abends noch Musik hört, hören die Nachbarn mit. Alle mögen den Jüngsten der Kolonie. Doch es wird mehr Rücksicht erwartet. (laif / Hans Christian Plambeck)

Der 27-jährige Tim ist der jüngste Gartenbesitzer der Kolonie. Abends hört er gerne mal Musik. Nicht jeder findet die so gut wie er selbst. Und die Alten kritisieren: "Die Jugend hat es nicht so mit dem Helfen."

Die Krankenschwester Vesna hat neuen Sliwowitz angesetzt. Sie habe noch drei Flaschen Bier, erzählt sie, doch die seien abgelaufen. Nun überlegt sie, damit die Blumen zu gießen. Eine Nachbarin mischt sich ein und rät, das Gebräu gegen Schnecken einzusetzen. Während die Schrebergarten-Gemeinde beratschlagt, was mit dem alten Bier passieren soll, hat sich Tim dazugesellt. Tim ist das Nesthäkchen der Kolonie.

Manchmal schlägt er etwas über die Stränge, gibt Tim zu. Wenn Freunde ihn in seiner Parzelle besuchen oder sie nachts von einer Party zurückkommen und noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen wollen. Eine Nachbarin spricht deshalb schon nicht mehr mit ihm, sagt der 27-jährige. Außerdem kritisieren die Alten: "Die Jugend hat's nicht so mit dem Helfen." Tim ist der Jüngste in der ganzen Kolonie. Schon seine Eltern hatten immer einen Garten, er kenne es nicht anders. Und so hat er sich mit 20 nicht um eine eigene Wohnung gekümmert, sondern einen Garten gepachtet.

Ganz zum Schluss meldet sich Magdalenas Mutter. Sie hat gerade erfahren, dass schon in wenigen Tagen ihre neue Laube geliefert werden soll. Die alte Laube war nach einem technischen Defekt abgebrannt. Nun hofft sie, dass die neue bald aufgebaut wird und sie den Rest des Sommers darin verbringen kann.

(nis)