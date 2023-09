Die Fußball-Welt dreht sich so schnell, wenn Du alle drei Tage ein wichtiges Spiel hast, Du hast immer kleine Pläne zu schmieden, Du hast tausend Entscheidungen zu treffen. Du vergisst, was passiert ist. Als ich begann, zu schreiben, war ich in der Lage, alles aufzuzeichnen, jedes Spiel, jedes Teammeeting mit Jürgen.All die Dinge habe ich, glaube ich, ganz schön beschrieben, über ein besonderes Team, das die Welt erobert hat, eine schöne Geschichte über die Mitarbeiter, über das Team hinter dem Team.

Wenn Du das Buch liest, Du brauchst Liverpool nicht zu lieben, wenn Du das Spiel liebst, wirst Du Freude an dem Buch haben, an den Höhen und Tiefen, an unglaubliche und lustige Sachen, an Trophäen und Nicht-Trophäen - und ich bin stolz, darüber geschrieben zu haben."