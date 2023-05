Seit einiger Zeit steht ein Fahrradergometer in meinem Wohnzimmer. Hat sich zufällig so ergeben. Eine liebe Freundin hatte sich verkauft. Nach anfänglichem Elan stand das gute Stück nutzlos bei ihr herum.

Für mich die Gelegenheit, mir endlich – wie schon lange geplant – einen Fitmacher in die Wohnung zu holen.

Die ersten Wochen lief es richtig gut. Stark motiviert schwang ich mich jeden Tag auf den Sattel und trat kraftvoll in die Pedale. Kontrollierte Herzfrequenz und Geschwindigkeit und freute mich über jeden gefahrenen Kilometer.

Die Tage, an denen ich pausierte, wurden immer mehr. Mein innerer Schweinehund ließ sich kaum noch überlisten. Mal war es zu früh, mal war es zu spät. Ich war zu müde, zu kaputt, hatte dringend anderes zu tun – oder aber ich hatte einfach keine Lust, mich zu quälen.

Mehr noch: Es gelang mir mühelos, durch den schwarzen Koloss in meinem Wohnzimmer hindurchzuschauen, so als hätte er sich in Luft aufgelöst. Mein innerer Schweinehund jubilierte.