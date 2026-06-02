Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 17:00 Uhr
Nachrichten
Live
Seit 17:00 Uhr
Nachrichten
Programm
Podcasts
Live
Seit 17:00 Uhr
Nachrichten
Live
Seit 17:00 Uhr
Nachrichten
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Inklusives Musikprojekt "Ick mach Welle": Was tun, wenn die Förderung wegfällt?
08:52 Minuten
© Deutschlandradio
Deuster, Katinka
|
02. Juni 2026, 15:08 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Audio herunterladen
Aus dem Podcast
Tonart
Zur Startseite